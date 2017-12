Nur eines sei bedauerlich an diesem schönen Tag, merkte Westerstedes Bürgermeister bei seiner Rede an. Bruno Steinhoff , der Wirtschaftsbotschafter der Stadt, könne heute leider nicht dabei sein. Und während wenig später die teuren Tiere durch die neue Reithalle tänzelten, hob bei Käsehäppchen und Wein ein allgemeines Schwärmen und Schwelgen über „den Bruno“ an. Über jenen Unternehmer, der hier mitten im Ammerland zwischen Baumschulen und Reiterhöfen einen Weltkonzern erschaffen hat: die Steinhoff-Gruppe.

Die Westersteder Unternehmerschar stapfte andächtig durch das Pferde-Idyll, bewunderte hier die komfortablen Ställe, dort die luxuriösen Trainingsanlagen bevor es in die große Reithalle ging. Dort rühmte Bürgermeister Karl Groß das neue Gestüt, das sich in dem Städtchen nahe Oldenburg angesiedelt hat.

Jüngster Höhepunkt: Der Möbelhaus-Konzern trennte sich am Dienstag wegen Unregelmäßigkeiten in den Büchern von seinem Chef - und verschiebt die Vorlage seiner Jahreszahlen auf unbestimmte Zeit. Auch der Chef der Afrika-Tochter Star nimmt seinen Hut. Die Börsenaufsicht in Südafrika prüft mögliche Fälle von Insiderhandel mit Steinhoff-Papieren. Für die im MDax notierten Steinhoff-Aktien geht es steil abwärts. Am Mittwoch verloren die Papiere mehr als die Hälfte ihres Wertes.

Dabei ging es für den Konzern jahrelang nur in eine Richtung: aufwärts. Nur ein paar Kilometer entfernt von dem Gestüt soll sich das Wunder von Westerstede zugetragen haben. Aus einer Garage heraus – so viel Start-up-Folklore muss sein – legte Steinhoff mit einem kleinen Handelsunternehmen den Grundstein für das heutige Milliardenkonglomerat. Eine globale Möbelmacht, deren aggressives Wachstum selbst dem schwedischen Einrichtungskönig Ikea Respekt abnötigte.

Ältere Fotos zeigen Steinhoff in seinem Arbeitszimmer im gestreiften Hemd und mit grauweißem Haar vor einer riesigen Weltkarte, neben ihm ein rötlich bezogener Stuhl namens Gaby, der dem Unternehmer einst zum Durchbruch verhalf. Mitte der Sechziger Jahre hatte er sich als Importeur selbstständig gemacht und versorgte Möbelhändler mit Ware aus der DDR und dem Ostblock, darunter der Bestseller „Gaby“. Das Geschäft wuchs – bis zum Mauerfall.

Auf einen Schlag drohten Steinhoffs wichtigste Einkaufsquellen zu versiegen. Der Unternehmer steuerte um. Man muss schließlich „Dinge tun“, so vertraute er seinem Heimatblatt „Nordwest Zeitung“ einmal an, „die andere zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht tun wollen“. Er kaufte im großen Stil Möbelfabriken im Osten Deutschlands auf und zog eigene Produktionsstätten in Polen, Ungarn und der Ukraine hoch.