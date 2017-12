Die Rezeption gleicht einem schlechtgeschnittenen Möbelladen am Ende eines Räumungsverkaufs. Neben dem ellenlangen Tresen aus Glas steht ein riesiger Bauernschrank vor einer wuchtigen Ledergarnitur. An den Wänden prangen Ölgemälde mit Motiven aus dem südafrikanischen Weinland. Hier, am Rande der südafrikanischen Stadt Stellenbosch, hat der Möbelkonzern Steinhoff sein Hauptquartier aufgeschlagen. Hier wurden in den vergangenen Tagen Entscheidungen getroffen, die die Börse in Frankfurt bewegte, Anleger in aller Welt alarmierten und wohl auch von Staatsanwälten im fernen Deutschland verfolgt wurden.

Am Dienstag gab der Konzern, der in Deutschland vor allem für seine Beteiligung am Möbeldiscounter Poco bekannt ist, den Abgang des langjährigen Konzernchefs Markus Jooste wegen Unregelmäßigkeiten in den Büchern bekannt. Gleichzeitig kündigte Steinhoff an, die Vorlage der Jahreszahlen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Möglicherweise müssten auch die Zahlen von früheren Jahren geändert werden. Die Prüfgesellschaft PwC soll eine unabhängige Untersuchung durchführen.