Schulte sieht hingegen weiterhin große Schnittmengen mit der Lufthansa: „Das Ziel von beiden ist doch, den Sitzladefaktor in den Flugzeugen nach oben zu treiben, und von uns, unsere Terminals stärker zu frequentieren.“ Hier seien viele Fragen zu klären. Daher werde auch nicht „der große Vertrag“ mit der Lufthansa kommen, sondern vielleicht viele Verträge oder „nur Arbeitsergebnisse“.

Die Verkehrsentwicklung an Deutschlands größtem Flughafen bereitet Schulte unterdessen Freude. In den Monaten Januar bis April habe Fraport 3,9 Prozent mehr Fluggäste gezählt als im Vorjahr. „Und Sie können davon ausgehen, dass der Mai diesen Trend voll unterstützt hat.“ Die Verkehrszahlen für den Monat will Fraport am 13. Juni veröffentlichen.