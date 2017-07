BerlinImmer mehr Landwirte in Deutschland setzen auf Bio-Produkte. Die Öko-Anbaufläche stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Prozent auf 1,25 Millionen Hektar, bestätigte ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Sonntag in Berlin einen Bericht der Zeitungen der „Funke“-Mediengruppe. Damit werden 7,5 Prozent aller Ackerflächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Im Vorjahr betrug der Anteil noch 6,5 Prozent und zur Jahrtausendwende nur 3,2 Prozent. Auch die Zahl der Bio-Betriebe hat sich im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent auf 27.132 erhöht, wie der Sprecher bestätigte.

„Der Ökolandbau hat sich neben dem konventionellen Landbau als wichtige Säule der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft etabliert“, sagte Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) den „Funke“-Zeitungen. Trotz der Fortschritte ist die Bundesregierung aber noch weit entfernt von ihrem in der Nachhaltigkeitsstrategie selbstgesteckten Ziel, den Anteil des Ökolandbaus auf 20 Prozent der gesamten Agrarfläche zu erhöhen.