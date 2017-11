Potential für weiteres Wachstum ist für Alnatura da, denn die eigene Expansion ist im Vergleich zum Umsatz mit Biolebensmitteln deutlich kleiner - der Markt wächst schneller als Alnatura. Dabei ist die Ausgangslage unverändert gut. Die Zahl der Kunden, die Bio kaufen, nimmt kontinuierlich zu, allein in den vergangenen vier Jahren stieg die Anzahl der Personen, für deren Haushalt Lebensmittel in Bioläden eingekauft wurde von 10,5 Millionen auf 12,7 Millionen.

In allen Lebensmittelgeschäften ist der Anteil von Bioeiern, -milch, oder -fleisch von 2,9 Prozent in 2007 auf nun 5,7 Prozent gestiegen. Betrug der Umsatz 2007 noch 5,3 Milliarden Euro wird der zehn Jahre später vermutlich die Grenze 10 Milliarden knacken – nach 9,48 Milliarden Euro in 2016.