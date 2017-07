FrankfurtWer wissen will, wie beinhart der Wettbewerb im europäischen Luftverkehrsgeschäft ist, der hat seit heute ein neues, plakatives Beispiel. Die beiden Billig-Airlines Ryanair und Wizz Air liefern sich zurzeit einen Marketing-Wettkampf um die Ukraine, der teils bizarre Züge annimmt. Der eine, Ryanair, hatte am Montagabend recht überraschend die für den Winterflugplan gekündigten Verbindungen in die Ukraine wieder abgesagt. Die Begründung lässt aufhorchen und deutet an, mit welch harten Bandagen der Billig-Anbieter mit den Airports um optimale Bedingungen kämpft. Der Flughafen Kiew halte sich „nicht an Absprachen“, wettert die Airline. Der Airport schütze vor allem die „hochpreisigen Fluggesellschaften wie Ukraine International Airlines“, heißt es in der schriftlichen Erklärung des Unternehmen. Was genau Ryanair dem Airport-Management in Kiew vorwirft, dazu schweigt man in Dublin.

Nur wenige Stunden später dann der Konter vom Rivalen. Wizz Air, eine der führenden Billig-Fluggesellschaft in Osteuropa, kündigte in einer Marketingaktion „Rettungsflüge“ für jene Passagiere an, die bereits Tickets für die geplante Ryanair-Verbindung von Lviv (Lemberg) nach Berlin gebucht haben. Auch auf anderen Strecken sollen solche Angebote platziert werden, für einen „Rettungs-Tarif“ ab 25 Euro, wie es weiter heißt. „Wir unterstreichen damit unser Bekenntnis zur Ukraine“, lässt sich George Michalopoulos, Chief Operating Officer von Wizz Air, zitieren.