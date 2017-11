New YorkDie Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Am US-Feiertag Thanksgiving, der am vergangenen Donnerstag begangen wurde, und am darauf folgenden Black Friday gaben Amerikaner laut Marktforschung Adobe Analytics fast acht Milliarden Dollar aus – eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent. An den Tagen beginnt die für Einzelhändler wichtige Weihnachtssaison, die oft Kunden mit starken Preisabschlägen für Fernseher, Kleider oder Spielzeug locken.

Bereits nach dem traditionellen Truthahnessen an Thanksgiving zog es viele Amerikaner donnerstagabends in die festlich geschmückten Konsumtempel. In diesem Jahr setzten viele Händler auf Erlebnisshopping. Neben den üblichen Rabattaktionen versuchten sie, die Verbraucher mit Werbegeschenken wie Schokolade und Parfüm sowie mit Unterhaltungsangeboten anzulocken. Vor der Vorzeigefiliale von Macy's am Herald Square in Manhattan versammelten sich nach Unternehmensangaben rund 16.000 Menschen, die ab 17.00 Uhr in die Verkaufsräume strömten. Doch den Menschen ging es gar nicht mehr in erster Linie darum, die größten Schnäppchen zu erhaschen. Vor einem Target Corporation Geschäft erklärte die 55-jährige Donna McClusky, der Black Friday sei vor allen Dingen eine Familientradition: „Wir machen das jedes Jahr – einfach zum Spaß“.

Online- versus Offline-Shopping

Während für einige das Shoppen in den Geschäften noch ein Erlebnis ist, verändert sich insgesamt die Konkurrenz zwischen Online- und Offline-Geschäften. Traditionelle Anbieter wie Walmart oder Macy`s investierten stark in ihr Internetangebot, während Amazon in Buchläden investiert und den Lebensmitteleinzelhändler Whole Foods kaufte und damit fast 500 Geschäfte führt. „Black Friday hatten wir sehr starke Onlineumsätze“, sagte Jeff Gennette, Chef von Macy`s, der auch von guten Besucherzahlen in seinen Kaufhäusern berichtete. Die Aktie stieg am vergangenen Freitag um mehr als zwei Prozent.