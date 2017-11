Durch zahlreiche Rabattaktionen rund um das kommende Wochenende erwartet der deutsche Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Anlass sind der Black Friday am 24. November und der Cyber Monday am 27. November, wie der Handelsverband Deutschland am Montag berichtete.

Black Friday und Cyber Monday haben ihren Ursprung in den USA und leiten dort traditionell die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts ein. Doch werden die Rabatttage inzwischen auch häufig von deutschen Online-Händlern und immer öfter auch im stationären Handel kopiert. Der HDE erwartet aufgrund einer Verbraucherbefragung dadurch zusätzliche Umsätze von rund 1,7 Milliarden Euro.