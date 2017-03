New YorkPassend zu Schnee und Eis ist die Bekleidungsfirma Canada Goose gleichzeitig in Kanada und New York an die Börse gegangen. Am frühen Donnerstagnachmittag lagen die Kurse knapp 30 Prozent im Plus, nach einem anfänglichen Sprung um sogar 40 Prozent.

Kasse gemacht hat bei dem Börsengang vor allem die Beteiligungsfirma Bain, die das Unternehmen 2013 mehrheitlich übernommen hatte. Vor kurzem war erst die Firma Snapchat an die Börse gegangen. Deren Kurs flachte nach einem anfänglichen Sprung ab, liegt aber oberhalb des Ausgabepreises.