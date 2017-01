FrankfurtDer amerikanische Baustoffkonzern Standard Industries hat sich im ersten Anlauf 73,3 Prozent an dem Dachpfannen-Hersteller Braas Monier gesichert. Damit hat das US-Familienunternehmen die für einen Beherrschungsvertrag nötige Dreiviertel-Mehrheit vorerst knapp verpasst. Die Aktionäre von Braas haben allerdings von Donnerstag an bis zum 25. Januar nochmals Gelegenheit, ihre Aktien zu verkaufen, wie Standard Industries am Mittwoch mitteilte. Das US-Unternehmen hat sich bislang zu seinen Plänen für einen Beherrschungsvertrag bedeckt gehalten, der ihm Zugriff auf die Kasse von Braas Monier geben würde.

Standard Industries will mit der Übernahme den europäischen Dachbaustoff-Markt erobern. Die Firma erwirtschaftet bisher drei Viertel des Umsatzes in den USA und hat bereits die dänische Icopal übernommen. Braas ist fast nur auf Europa fokussiert.