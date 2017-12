 Tierwohl führt Verbraucher-Kennzeichnung für Geflügel ein

Verbraucher können Fleisch aus teilnehmenden Betrieben bislang nicht erkennen - bei Geflügel soll sich dies nun ändern, bei Schweinefleisch nicht. Der Deutsche Tierschutzbund war im vergangenen Jahr ausgestiegen, weil er Transparenz für Verbraucher vermisste und eine Unterstützung der Massenproduktion kritisierte. Auch das Bundeskartellamt bemängelte im September fehlende Transparenz.

Hinrichs verteidigte die Organisation gegen Vorwürfe, wonach ihre Tierschutz-Kriterien zu lasch seien. „Unsere Kritiker überbieten sich im einem Wettbewerb, wer am lautesten rufen und die schärfsten Forderungen aufstellen kann“, sagte er. Die betreffenden Tier- und Verbraucherschutzorganisationen verspielten ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie so weitermachten. „Wir dagegen liefern. Wir können in der Summe sehr viel mehr für die Tiere erreichen als diejenigen, die ihren Idealvorstellungen in winzigen Marktnischen anhängen.“