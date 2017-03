Bestimmte Marken sind dabei mit einem hart erkämpften Image verbunden. Grund genug für YouGov, kleine und große Elektrogeräte in den BrandIndex aufzunehmen, in dem wir die Entwicklung von Marken aus Sicht der Verbraucher verfolgen.

40 Marken von AEG bis Zanker tracken wir nunmehr, und zwei fallen dabei sofort auf: Senseo und Nespresso. Die beiden Marken haben das Kaffeekochen in deutschen Küchen und Büros quasi neu definiert. Aber ihr Kampf um einen Platz auf der Arbeitsplatte ist noch längst nicht zu Ende. Beide Marken buhlen um Aufmerksamkeit: Rund jeder fünfte Deutsche gibt an, in den vergangenen zwei Wochen Werbung für Nespresso oder Senseo gesehen zu haben. Bei keiner anderen Haushaltsgeräte-Marke erinnern sich mehr Menschen an kürzlich gesehene Werbung, auch wenn klar ist, dass Gerät und Kapseln sicherlich häufig in einen Topf geworfen werden.