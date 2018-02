 Euronics frischt sein Image auf

Diesen Claim kannten wir schon: "Für dein bestes Zuhause der Welt". Und das schräge "Eu-dedeu-dedeu-dedeu" ist anscheinend weiterhin notwendig. Doch abgesehen davon fühlen sich die aktuellen TV-Spots von Euronics ganz anders an und sorgen nunmehr für Lacher. In den unterschiedlichen Varianten sieht man als Grundkonstellation immer einen Euronics-Mitarbeiter, der von den Vorzügen neuester Technikprodukte vollends hingerissen ist.

In einem Spot sitzt er nach erfolgter Montage mit beim Kunden auf der Couch und heult bei einer Naturdoku wie ein Schlosshund, weil sich mit dem neuen Fernseher und Soundsystem jetzt alles "wie mittendrin" anfühlt. In einem anderen Spot verwandelt er die Szenerie der neuen sprachgesteuerten Küche zu einem romantischen Candlelight-Dinner mit der Dame des Hauses, bis beide und vor allem letztere vom eifersüchtigen Partner mit einem barschen "Licht an!" in die Realität zurückgeholt werden.

Der YouGov BrandIndex gibt das Image bestimmter Marken bei den Konsumenten an. In Deutschland werden dazu täglich Verbraucher zur Wahrnehmung von hunderten Marken verschiedenster Branchen befragt. Im Buzz wird gemessen, wie positiv oder negativ eine Marke im öffentlichen Gespräch wahrgenommen wird. Viele kritische Medienberichte lassen diesen Wert also fallen.

Dafür gibt es in der Tat gute Vorzeichen: Denn an Werbung von Euronics können sich Verbraucher in Deutschland dieser Tage verstärkt erinnern. In der Weihnachtszeit gaben in der Spitze 11 Prozent aller von uns befragten Deutschen ab 18 Jahren an, Werbung des Technikhändlers wahrgenommen zu haben. Und obgleich Expert und Conrad hier im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft auf recht ähnliche Werte gekommen sind, konstatieren wir zumindest, dass die neuen Euronics-Spots mit ihrer veränderten Inszenierung deutlich mehr Menschen erreicht haben als sonst.