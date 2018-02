Euronics sticht nirgends heraus



Bleibt die Frage, ob mit der neuen Inszenierung Euronics als Einkaufsstätten-Marke höhere Attraktivität ausstrahlen kann. Machen wir dies vereinfacht fest an der Entwicklung des Indexwertes für den Technik-Fachhändler innerhalb der vier Quartale in 2017 und des ersten laufenden Kalenderjahresquartals in 2018. Es liegt auf der Hand, dass Befragte, die sich an Werbung für eine Marke erinnern, für gewöhnlich diese auch häufiger oder positiver bewerten.

So überrascht es nicht, dass unter den befragten Euronics-Kennern mit Erinnerung an Werbung die Marke im laufenden ersten Quartal dieses Jahres bisher schon deutlich besser im Index abschneidet, nämlich mit +24 Indexpunkten, statt mit +11 Punkten wie unter allen Kennern der Marke. Die +24 Punkte sind für diese analysierte Gruppe mit Erinnerung an Werbung ein deutlich besserer Wert als in den vorherigen Quartalen, lediglich im zweiten Quartal 2017 lag er vorübergehend höher. Die aktuellen +11 Indexpunkte unter allen Euronics-Kennern stehen hingegen für den besten von uns gemessenen Wert innerhalb der betrachteten Quartalszeiträume.

Unsere Ergebnisse zu einem anderen Indikator, der nicht in den eigentlichen Indexwert der Marke einfließt, nämlich wie viele Verbraucher sich vorstellen können, Euronics als Einkaufsstätte zu nutzen, liefert weitere Antworten: Von allen Befragten im laufenden ersten Quartal des Jahres können sich 11 Prozent aller Markenkenner vorstellen, bei Euronics einzukaufen. Das ist der beste Wert für die Marke, den wir im gewählten Zeitraum für unsere Analyse ausweisen.

Das ist zwar kein desaströser Wert, doch liegt er auf dem Niveau von Rakuten oder Redcoon. Andere Branchenplayer schneiden deutlich besser ab: Expert kommt auf +15 Indexpunkte, Conrad auf +21. Und die Branchengrößen Saturn und Media Markt liegen mit +26 beziehungsweise +31 Indexpunkten. Noch besser schneidet Amazon mit +38 Indexpunkten ab – Amazon ist allerdings deutlich mehr als eine Einkaufsstätte für Technik.

Euronics nutzt Werbedruck an Weihnachten

Die einzelnen Ergebnisse zu unseren Imageindikatoren – etwa Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis oder Weiterempfehlungsbereitschaft – zeigen: Euronics sticht nirgends heraus. Entsprechend stellt sich die Frage, ob die aktuellen Spots mit ihrer merklich frischeren, moderneren und selbstähnlicheren Inszenierung der Marke zu einem deutlich attraktiveren Gesicht verhelfen?

