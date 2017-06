In Thailand geben drei Prozent der Verbraucher an, AliExpress als Shop sei ihr Favorit, vier Prozent sagen das für Amazon. Beide Shops erregen andererseits im Marktgefüge nicht allzu viel Kaufinteresse. Das wiederum liegt am Konkurrenten Lazada, ein Amazon-Klon, den das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet ins Leben gerufen hat. 45 Prozent aller Thailänder geben in der dortigen Kategorie E-Commerce im YouGov-BrandIndex an: Bei Lazada würde ich am ehesten einkaufen. Doch vor einem Jahr hat Alibaba die Mehrheit des in mehreren Ländern tätigen Lazada übernommen. Alibaba ist in Asien also auf Expansionskurs - und in Europa auch. In Bulgarien ist ein eigenes Logistikzentrum im Gespräch.



Wenn ein großer Online-Konzern sich aufmacht, weltweit noch größer zu werden, stellt sich automatisch die Frage: Kann er Amazon wirklich gefährlich werden? In der westlichen Welt sind die Amerikaner unangefochten die Nummer eins, aber das muss ja nicht für immer und ewig so bleiben. Doch Beispiele wie der Flop von Rakuten in Deutschland haben nur zu gut gezeigt, dass Potentiale und in Asien funktionierende Vertriebsmodelle allein nicht ausreichen, um in Europa ähnliche Erfolge zu erzielen.