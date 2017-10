Baust du noch oder spielst du schon? Und womit spielt es sich besser: Mit Lego oder mit Playmobil? Bietet das eine Spielzeug wirklich mehr Flexibilität als das andere? Welches regt mehr die kreative Phantasie an? Und tickt mein Kind in Bezug auf diese Fragen genauso wie ich oder gar genau anders? Diese Fragen füllen ganze Blog- und Forenseiten im Netz. Und am Ende ist es eben das Quäntchen Vorliebe, was den Unterschied ausmacht.

Wir von YouGov können auch keinen abschließenden Rat geben, für wen welche Marke nun wirklich die passendere ist. Werfen wir einen Blick in den kontinuierlichen YouGov-Markenmonitor BrandIndex, lässt sich aktuell zumindest sagen: Lego hat in Deutschland imageseitig die Nase vorn!