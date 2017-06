 Rewe und Edeka: Neuer Vorstand, bekannte Herausforderungen

Ein Blick auf den Indexwert von Rewe in unserem kontinuierlichen Markenmonitor BrandIndex ergänzt: Rewe als Einkaufsstätte ist überaus beliebt bei den deutschen Verbrauchern. Die Marke wartet im Branchenvergleich aller erhobenen Lebensmitteleinzelhändler – jeweils unter ihren Kennern – bei 35,1 mit dem drittbesten Indexwert auf, noch vor Aldi Süd und Kaufland. Der Indexwert fasst dabei das Abschneiden einer Marke auf sechs Bewertungsdimensionen in unseren Umfragen zusammen: Allgemeiner Eindruck, Preis-Leistung, Qualität, Arbeitgeber-Image, Kundenzufriedenheit sowie Weiterempfehlungsbereitschaft.

Den bevorstehenden Abschied von Alain Caparros als Vorstandsvorsitzenden der Rewe-Group garniert der Kölner Handelsriese mit dieser Meldung: Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Rekordergebnis erzielt und Rewe sei seit Jahren das am stärksten wachsende Unternehmen im deutschen Lebensmittelhandel.

Die Branche hat beim Thema Markenführung aufgeholt

Und die Hamburger, die Lebensmittel bekanntlich lieben, feilen weiter am Ausbau ihrer Markenführung. Erst kürzlich wurde „Marketing und Vertrieb“ bei Edeka als neues sowie eigenes Vorstands-Ressort geadelt und Claas Meinecke als verantwortlich zeichnendes Mitglied in den Vorstand berufen. Ein klarer Beleg dafür, welchen eigenen Anspruch die Hamburger auch zukünftig auf eine profilierende Markenführung erheben, sowohl für Mitarbeiter als auch für Außenstehende. Und schließlich auch ein weiteres Indiz dafür, dass die Branche insgesamt – nachdem sie anfangs das Thema Markenführung komplett verschlafen hatte, in den letzten Jahren massiv aufgeholt hat und inzwischen munter bei diesem mitmischt.

Lionel Souque als neuer Vorstandvorsitzender der Rewe übernimmt nach Aussage von Alain Caparros dennoch einen Konzern, der aktuell sehr gut da steht. Und hierzu gehören auch noch weitere Konzernmarken, beispielsweise die Baumarkt-Kette Toom. Mit 24,7 Indexpunkten steht Toom heute in der Tat unter Markenkennern deutlich besser da als noch vor einem Jahr mit nur 17,3 Punkten. Und in der Touristik stellen die Kölner mit „Meier‘s Weltreisen“ sowie „ADAC Reisen“ zusätzlich zwei Marken, die wir unter den Index Top 5 der Branche ausweisen.