Der Thermomix, die smarte Küchenmaschine von Vorwerk, ist offenbar so begehrt ist, dass Spammer ihn schon als Köder missbrauchen.

Die einen scheinen ihn fast zu vergöttern, die anderen sind skeptisch: Der Thermomix spaltet die deutschen Verbraucher. Die Polarisierung trägt wohl mit dazu bei, dass die Küchenmaschine in aller Munde ist.

Heute hatte ich mal wieder eine Thermomix-Spam-Mail im Postfach. „Gewinnen Sie den Thermomix TM5“, schlug mir ein fragwürdiger Absender vor. Ich habe darauf verzichtet, an einer Umfrage teilzunehmen um herauszufinden, ob ich mich „als Gewinner qualifizieren“ würde. Aber ich finde es bemerkenswert, dass der Thermomix, eine Art smarte Küchenmaschine, offenbar so begehrt ist, dass Spammer ihn schon als Köder missbrauchen. Auch wenn sicherlich kein Unternehmen gerne mit Spam in Verbindung gebracht werden möchte, auch der Thermomix-Hersteller Vorwerk nicht, spricht es wohl eher für das Produkt, dass es im Verdacht steht Klickreflexe auszulösen.

Dass es gut aussieht für das Image von Vorwerk und Thermomix bestätigt ein Blick in den Markenmonitor BrandIndex. Darin erfassen wir bei YouGov in täglichen Umfragen, wie Verbraucher hunderte Marken einschätzen. Eine Größe fällt dabei sofort auf: 14 Prozent der Befragten geben aktuell an, sich kürzlich mit Freunden oder Bekannten über den Thermomix unterhalten zu haben. Keine andere der insgesamt 40 Haushaltsgeräte-Marken im deutschen BrandIndex sorgt für so viel Gesprächsstoff.

Der Thermomix ist etwas Besonderes und so redet man halt gerne drüber, wenn man einen haben möchte, vor allem aber, wenn man einen hat: Von den Thermomix-Besitzern sagen zwei Drittel, dass das Gerät für sie Gesprächsthema ist. Andere schicke Küchengeräte wie die von KitchenAid oder Nespresso lassen weit weniger ihrer Besitzer ins Schwärmen kommen. Spitzenbewertung von Nutzern Dass Thermomix-Besitzer hauptsächlich schwärmen und sich nur selten beklagen legt etwa der Buzz nahe. Hierfür fragen wir Verbraucher, ob sie aktuell über eine Marke eher Negatives oder eher Positives hören. Die Antworten tragen wir auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten auf. Unter den Thermomixern liegt dieser Wert bei +50 Punkten. Noch höhere Werte bekommen wir, wenn wir zum Beispiel nach der Qualitätswahrnehmung fragen: +82 Punkte. Nur Miele erreicht hier ein paar mehr. Aber natürlich ist auch beim Thermomix nicht alles toll. Bedenklich für die Marke ist, dass die sogar die eigenen Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis für stark verbesserungswürdig halten. Unter Nicht-Kunden rutscht dieser Wert sogar sehr deutlich in den negativen Bereich der Skala. Bei den Thermomix-Verkaufspartys müssen die Vertreterinnen und Vertreter also einiges an Überzeugungsarbeit leisten.



Ein denkbarer Ansatz dafür wäre, die Muttermarke Vorwerk stärker in den Vordergrund zu rücken. Laut BrandIndex sind im Vergleich zu Thermomix etwa doppelt so viele Deutsche mit dem Markennamen Vorwerk vertraut. Und diejenigen, die Vorwerk kennen, schätzen die Marke insgesamt deutlicher positiver ein als Thermomix eingeschätzt wird.

Doch das ist nicht die Strategie, die das Familienunternehmen verfolgt. Die Produktnamen sollen mehr oder weniger für sich stehen – wie etwa der Staubsauger Kobold, dessen italienischer Name „Folletto“ auf den Trikots des AC Florenz prangt, den Vorwerk sponsert.

Der Plan ist wohl, die Produkte zum Kultobjekt zu machen. Das scheint in Portugal schon gelungen zu sein, wo der Thermomix unter dem Namen Bimby so beliebt zu sein scheint, dass sogar die internationale Presse über den Hype berichtete – zum Beispiel das Wall Street Journal. Auch wenn in Deutschland viele noch skeptisch sind, ist das Potenzial da. Der Gesprächswert ist das beste Indiz. Denn der Thermomix ist ja keine ganz neue Erfindung. Trotzdem gelingt es Vorwerk, die Aufmerksamkeit für seine Küchenmaschine auf einem konstant hohen Level zu halten. Es sind durchgängig mehr als 20 Prozent der Kenner der Marke, die sagen, kürzlich etwas über den Thermomix gehört zu haben. Ein Wert, den andere Marken bestenfalls kurzzeitig und mit riesigem Werbeaufwand erreichen.