Betrachten wir ausschließlich die im BrandIndex erhobenen Mundhygiene-Marken, führen Oral-B und blend-a-med das Qualitätsimage-Ranking an. Sie landen damit vor Dr. Best, Colgate sowie Elmex, die dennoch ebenfalls gute Bewertungen erhalten.

Das schätzen 21 Prozent der Befragten an dm. 17 Prozent der Befragten denken so über Rossmann.

Hat Werbung hier einen Einfluss? Offensichtlich, denn jeder fünfte deutsche Verbraucher bestätigt, dass er in den letzten zwei Wochen Werbung von Oral-B gesehen hat. Jeder Achte tut dies bei blend-a-med, jeder Elfte bei Colgate. Passend dazu haben sich in letzter Zeit auch die meisten Menschen über Oral-B unterhalten, wenn sie mit Verwandten oder Freunden über eine Mundhygiene-Marke gesprochen haben. Und an zweiter Stelle wird hier Dr. Best als häufigstes Gesprächsthema bestätigt.

Der Preis entscheidet mit

Bei einer unserer sechs Fragestellungen, die den eigentlichen Indexwert einer Marke ausmachen, sieht es jedoch auffällig anders aus: Hier schneidet Oral-B gemeinsam mit Elmex und Dr. Best deutlich schlechter ab als blend-a-med und Colgate. Und zwar bei unserer Frage zum wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das macht sich dann auch bei den Käuferanteilen bemerkbar.

Betrachten wir diese gemäß unseren Umfrageergebnissen, sind es nicht Produkte von Oral-B, die von den meisten Verbrauchern gekauft werden, sondern von blend-a-med und Colgate – beide führen hierbei sogar recht deutlich. Elf Prozent der deutschen Verbraucher geben an, vor kurzem ein Produkt von blend-a-med gekauft zu haben, zehn Prozent von Colgate. Elmex kommt hier auf sieben Prozent, Oral-B und Dr. Best hingegen nur auf sechs Prozent.