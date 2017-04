Der Spot erinnert stellenweise an Harry Potter oder die Tribute von Panem und vermittelt zweifelsohne die klare Botschaft, warum Ostern gemeinsam mehr Freude macht. Und aus Sicht der Hersteller geht das natürlich am besten mit Schokolade.

Während es für die Werbeerinnerung im Februar zum Valentinstag alpenkonform steil bergauf ging und sich mehr als jeder Fünfte in dieser Altersgruppe an aktuelle Milka-Werbung erinnerte, stürzte unser hier gemessener Wert zuletzt auf gerade mal 11 Prozent ab. Zum Vergleich: Bei allen älteren Teilnehmern sind die Werte erwartungsgemäß angestiegen, unter den Über-50-Jährigen erinnert sich aktuell sogar fast jeder Vierte an Werbung der Marke. Milka könnte also derzeit den helfenden Igel aus dem Spot gut gebrauchen, um auch die jüngere Zielgruppe mit Werbung wieder besser zu erreichen.

Lindt steigert erinnerten Werbedruck in allen Altersgruppen

Im Falle von Lindt sieht das ganz anders aus. Durch die Bank steigt hier die Werbeerinnerung zu Ostern in allen Altersgruppen an. Bei den Über-50-Jährigen erinnert sich aktuell mehr als jeder Vierte. Aber: Auch bei Lindt sind die Werte bei den 18- bis 30-Jährigen absolut betrachtet niedriger. Und unsere kontinuierlich ausgewiesenen Verlaufskurven zeigen zum Valentinstag im Februar überhaupt keine Auffälligkeiten, was die Ergebnisse deutlich von Milka unterscheidet. So wie die lilafarbene Schokoladenmarke unter den Bis-30-Jährigen zeigt vielmehr auch Lindt sinkende Werbeerinnerungswerte in der Zeit vor Ostern, dafür aber keinen deutliches Plus zum Valentinstag.