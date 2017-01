 Krombacher wächst – sogar mit Bier

Obwohl der Bierkonsum in Deutschland seit Jahren leicht rückläufig ist, braut sich Krombacher von Rekord zu Rekord. Dem Unternehmen zufolge konnte im vergangenen Jahr zum 17. mal in Folge der Umsatz gesteigert werden. Die Erlöse der Getränkegruppe aus dem Siegerland stiegen 2016 um knapp vier Prozent auf 745 Millionen Euro. Auch beim Ausstoß, so nennt sich der Absatz in der Bierbranche, konnte Krombacher um 3,5 Prozent zulegen.

Die der Familie Schadeberg gehörende Brauerei verkaufte damit Getränke in Höhe von fast sieben Millionen Hektolitern. Angaben zum Ergebnis macht das Familienunternehmen traditionell nicht. „Natürlich haben wir Geld verdient, aber wie viel sagen wir nicht“, sagte Helmut Schaller, Geschäftsführer Technik und damit oberster Braumeister im Unternehmen. Schaller bezeichnete das Ergebnis allerdings als „sehr sehr zufriedenstellend“.