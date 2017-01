LondonDas Kabinenpersonal bei British Aiways hat neue Streiks angekündigt. Laut der Gewerkschaft Unite Union, wollen etwa 2700 Mitarbeiter am 10. und 11. Januar die Arbeit niederlegen. Zuvor hatten die Gewerkschaftsmitglieder ein Angebot der Fluggesellschaft mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Airline will nun verhindern, dass es zu Ausfällen kommt. „Wir werden dafür sorgen, dass alle unsere Kunden an ihre Zielorte reisen können“, teilte British Airways mit.