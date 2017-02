LondonDie British-Airways-Mutter IAG hat dank niedrigerer Treibstoffkosten den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Das operative Ergebnis vor Sonderposten legte um 8,6 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen, zu dem auch die spanische Fluggesellschaft Iberia gehört, am Freitag mitteilte. Belastend wirkte sich allerdings der Kursverfall des Pfundes nach dem britischen Referendum für einen EU-Ausstieg aus. Der Umsatz sank auch deswegen um 1,3 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro.

Insgesamt sei es ein gutes Ergebnis in einem schwierigen Umfeld, erklärte IAG-Chef Willie Walsh. IAG hatte wegen Anschlägen in Europa und in Urlaubsländern sowie dem Brexit-Votum seine Ziele für 2016 wiederholt gesenkt.