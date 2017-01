DüsseldorfDer Internethändler Amazon eröffnet seinen ersten Buchladen im Herzen von Manhattan. Das Geschäft soll im Frühjahr in einem Shoppingcenter am Columbus Circle aufmachen, wie das Unternehmen auf seiner Website bestätigte. Der Laden soll im dritten Stock in einem 370 Quadratmeter großen Ladenlokal entstehen, in dem vorher die Marke Armani Exchange ein Geschäft hatte. Das Time Warner Center liegt zentral in New York, nicht weit entfernt vom Central Park.

Seit einiger Zeit schon testet der Online-Gigant eigene stationäre Geschäfte. Den ersten Buchladen hat Amazon im Jahr 2015 in Seattle eröffnet, kurz darauf folgten Geschäfte in San Diego und in Portland. Bereits fest geplant sind die Standorte Chicago, Dedham und Lynnfield in Massachusetts und Paramus in New Jersey. Branchenkreisen zufolge plant Amazon rund 400 Läden in den USA. Der Händler selber hat diese Zahl aber bisher nicht bestätigt.