AmsterdamDer niederländische Kinderwagenproduzent Bugaboo steht einem Bericht zufolge nach einem Streit unter den Eigentümern zum Verkauf. Die 1999 gegründete Firma, deren Kinderwagen unter anderem durch einen Einsatz in der US-Fernsehserie „Sex and The City“ bekannt wurden, könnte rund 200 Millionen Euro bringen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.