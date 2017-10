AtlantaDer europäische Flugzeugbauer Airbus übernimmt die Mehrheit an der C-Serie des kanadischen Konkurrenten Bombardier und will in Zukunft einen Teil davon in Alabama bauen. So soll künftig der US-Markt bedient werden. Damit haben Airbus und Bombardier am Montagabend die Branche überrascht.

Ein genialer Schachzug, der sowohl Donald Trump als auch Boeing einen Schock versetzt haben dürfte. Die US-Regierung hatte erst vor wenigen Wochen nicht zuletzt auf Druck von Boeing dem kanadischen Hersteller Bombardier Strafzölle von 300 Prozent auf seine C-Serien-Flugzeuge verhängt. Das US-Handelsministerium wirft Kanada vor, Bombardier unfair zu subventionieren.