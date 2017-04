ParisEuropas größter Einzelhändler Carrefour hat dank eines florierenden Brasilien-Geschäfts seinen Umsatz im ersten Quartal um mehr als sechs Prozent gesteigert. Die Erlöse kletterten etwas mehr als von Analysten erwartet auf 21,3 Milliarden Euro, wie der Metro-Rivale am Donnerstag mitteilte. An ihrer Prognose für das Gesamtjahr hielten die Franzosen fest. Sie rechnen weiterhin mit einem Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.

In Brasilien legten die Erlöse mehr als ein Drittel zu, was vor allem auf Fortschritte bei den Hypermärkten der Atacadao-Kette zurückging. In der Heimat fiel das Wachstum mit 0,8 Prozent dagegen vergleichsweise mau aus. Die Konkurrenz in Frankreich bleibe sehr hoch, teilte der nach Wal-Mart zweitgrößte Einzelhändler der Welt mit.