BrüsselDie Lufthansa fordert trotz ihrer neuen Partnerschaft mit Etihad von der Europäischen Union eine harte Haltung gegenüber den schnell wachsenden Fluglinien vom Persischen Golf. „Die unglaublich schnelle parallele Expansion der Golf-Carrier seit mehr als zehn Jahren hat den europäischen Netzwerk-Fluglinien großen Schaden zugefügt“, schrieb Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc. Mitunterzeichner des Schreibens ist Air France/KLM.

Untätigkeit angesichts der Marktverschiebung Richtung Naher Osten wäre kurzsichtig, da vorübergehende Vorteile für Verbraucher wie niedrigere Flugpreise nur so lange angeboten würden, bis die hiesigen Airlines vom Markt gedrängt würden. Deshalb solle die Kommission definieren, wann Wettbewerbsverstöße vorliegen und wie stark diese bestraft werden. Mit dem Warnbrief schalten sich die beiden Groß-Airlines in die Vorbereitung eines neuen Gesetzes ein, mit dem die Kommission härter gegen Wettbewerbsverzerrungen durch nicht-europäische Fluglinien vorgehen will.