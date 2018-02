ARCHIV - Ein Schild mit den Schriftzügen von Media Markt und Saturn aufgenommen vor der Firmenzentrale in Ingolstadt (Foto vom 21.07.2011). Im Machtkampf um Europas führenden Elektronikhändler Media-Saturn verschärft Firmengründer Erich Kellerhals den Ton. «Wenn der Streit nicht beigelegt werden kann, müssen wir vielleicht über neue Gesellschafter nachdenken», sagte er

der «Süddeutschen Zeitung» (23.07.2012) und stellt damit die weitere Zusammenarbeit mit dem Handelskonzern infrage. Kellerhals betonte, dass er auch nicht für viel Geld seine Anteile verkaufen würde. Bei

der Metro AG gibt es allerdings ebenfalls keinerlei Signale für einen Ausstieg. Die Äußerungen von Kellerhals wollte der Handelskonzern, der gut 75 Prozent an Media-Saturn hält, nicht kommentieren. Foto: Armin Weigel dpa (zu dpa-Meldung vom 23.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++