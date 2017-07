HavannaHorace Clemmons hegt keinen Groll. „Ich hätte an ihrer Stelle wahrscheinlich genau das Gleiche getan“, sagt der Unternehmer aus dem US-Bundesstaat Alabama. Nach der vorsichtigen wirtschaftlichen Öffnung Kubas wollte er sich mit einer kleinen Traktoren-Fabrik in der Sonderwirtschaftszone Mariel niederlassen. Nach langem Hin und Her wurde sein Antrag jedoch abgelehnt.

„Ich kann die Kubaner ja ein bisschen verstehen. Solange das Handelsembargo noch in Kraft ist, hat es für sie keinen Sinn, einer US-Firma zu erlauben, in Kuba zu produzieren“, sagt Clemmons. Nach der Kuba-Krise 1962 hatte die US-Regierung ein totales Wirtschaftsembargo gegen die sozialistische Karibikinsel verhängt. Zuletzt war die Blockade zwar etwas gelockert worden – vollständig aufheben kann sie allerdings nur der US-Kongress.