PekingAmazon will im hart umkämpften und streng regulierten Cloudgeschäft in China mit einem neuen Partner punkten. Die Cloud-Sparte AWS tue sich mit der Firma Ningxia Western Cloud Technology (NWCD) zusammen, um künftig aus der nordwestlichen Provinz Ningxia entsprechende Dienstleistungen anzubieten, teilte der US-Technologiekonzern am Dienstag mit.

Erst im Juni hatte die Regierung der Volksrepublik neue Auflagen für ausländische Firmen erlassen, wonach diese ihre Daten vor Ort speichern und Hardware-Elemente an lokale Partner abgeben müssen. Im November hatte AWS deswegen bereits Hardware-Anteile seines in Peking registrierten Cloudgeschäfts für rund 300 Millionen Dollar an den Partner Peking Sinnet Technology verkauft.