FrankfurtDie nach Umsatz größte europäische Fluggesellschaft hat einen neuen Partner für Geschäft in Asien, Neuseeland und Australien. Lufthansa und die in Hongkong ansässige Cathay Pacific unterzeichneten am Montag in Frankfurt ein sogenanntes Codeshare-Abkommen. Es soll nach den Angaben von Lufthansa-Chef Carsten Spohr am 26. April in Kraft treten. Damit könnten die Fluggäste von Lufthansa sowie der Töchter Swiss und Austrian vier neue Ziele in Australien und Neuseeland über Hongkong, den Heimatflughafen von Cathay Pacific, anfliegen.

Lufthansa baut damit seine Präsenz in Asien weiter aus. Die Fluggesellschaft betreibt in der Region bereits enge Partnerschaften mit All Nippon Airways (ANA), Singapore Airways und Air China. Diese Kooperationen sind sogar als Joint-Venture gestaltet, gehen etwa beim Teilen von Umsatz und Ergebnis viel weiter als die üblichen Codeshare-Abkommen. Bei diesen etwas lockereren Partnerschaften werden Flüge des jeweiligen Partners lediglich unter einer eigenen Flugnummer vermarktet. Das sorgt für ein besseres Netz an Verbindungen und lastest die Flugzeuge besser aus. Aber eine gegenseitige Umsatz- und Ergebnisbeteiligung auf den betreffenden Strecken gibt es nicht.