FrankfurtDer Ferienflieger Condor konzentriert seine Langstreckenflotte zum Sommer 2018 in Frankfurt. Zwei Maschinen aus München werden aus Kostengründen von München an den Main verlegt, bestätigte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher entsprechende Berichte. Grund seien günstigere Betriebskosten, wenn die dann 16 Langstreckenflugzeuge an dem Flughafen konzentriert werden, an dem auch die Condor-Technik sitzt.

Keine Rolle habe bei der Entscheidung gespielt, dass der als teuer geltende Frankfurter Flughafen auch Bestandskunden Gebührenrabatte bei neuen Strecken einräumt. Condor werde voraussichtlich nur eine neue Strecke ab Frankfurt anbieten, sagte der Sprecher. Im Winter 2018/2019 werde die Fluggesellschaft auch wieder einzelne Flüge ab München im Programm haben. Hier seien die Planungen aber noch nicht abgeschlossen.