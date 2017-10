BangaloreDer Spirituosen-Riese Constellation Brands beteiligt sich in einem ungewöhnlichen Schritt am kanadischen Cannabis-Hersteller Canopy Growth. Der Anbieter von „Corona“-Bier steigt mit zehn Prozent bei dem Marihuana-Produzenten ein, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte. Cannabis dürfte in den kommenden Jahren US-weit legalisiert werden, sagte Constellation-Chef Rob Sands.

Analysten wittern hier bereits ein Milliardengeschäft. Bislang ist Marihuana in acht US-Staaten als Genussmittel zum Freizeitgebrauch erlaubt. Sollten sich die Hoffnungen auf einen Boom zerschlagen, könnte Constellation seinen Anteil wieder losschlagen, fügte Sands hinzu.