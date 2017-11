Doch die Reeder wollten sich gegenseitig übertrumpfen – und orderten zu viele Schiffe. Jeder Konzern verlangte nach seiner eigenen Flotte an den sogenannten „Ultra Large Vessel Carriers“ (ULVCs). Sie schufen gewaltige Überkapazitäten. Die großen Schiffe, die sie geordert hatten, konnten sie oft gar nicht füllen. Es gab nicht genügend Waren zu transportieren. Die Preise stürzten in nie gekannte Tiefen.

Die hartnäckige Krise in der Schifffahrt spitzt sich nochmals zu. Deutsche Reedereien wollen durchhalten, vielleicht kommt das rettende Ufer schon bald in Sicht. Doch nicht alle werden es erreichen.

Im Vergleich zur ersten Welle des Größenwahnsinns allerdings sind mittlerweile weniger Unternehmen am Markt. Die niedrigen Preise haben viele zu Fusionen gezwungen. So übernahm die größte deutsche Reederei Hapag-Lloyd erst die chilenische CSAV und im vergangenen Jahr auch die arabische UASC. Hamburg Süd – einst zweitgrößte deutsche Reederei – gehört mittlerweile dem Marktführer Maersk aus Dänemark. Und auch in Asien haben sich viele Reedereien zusammengeschlossen.

Doch vor allem das chinesische Unternehmen Cosco spielt noch immer nicht nach den in Europa üblichen Regeln. Die Reederei wird vom Staat subventioniert und soll sich unter den Weltgrößten behaupten, komme was wolle. Nun will die Reederei zwei Milliarden Dollar an der Börse einsammeln, um neue Schiffe zu kaufen – darunter auch elf der neuen Riesen. Auch die koreanische HMM soll Interesse an den Schiffen haben.

Dabei haben sich die Transportpreise – in der Schifffahrt Raten genannt – erst in diesem Jahr wieder stabilisiert. Doch werden die Raten immer noch steigen, wenn wieder Massen an neuen Kapazitäten in den Markt kommen?