Mettingen, OsnabrückDer Tiefkühltortenspezialist Coppenrath & Wiese wächst weiter und will in den kommenden Jahren Hunderte neue Mitarbeiter einstellen. Bis 2022 sollen 500 zusätzliche Stellen am Standort im westfälischen Mettingen geschaffen werden, kündigte Geschäftsführer Andreas Wallmeier dort am Dienstag an. 100 davon sind bereits 2017 dazu gekommen. Hauptsitz des Unternehmens ist Osnabrück in Niedersachsen.