2016 verkaufte CTS Eventim auch dank Zukäufen in Südamerika und Skandinavien fast ein Viertel mehr Tickets über das Internet. Der etwas größere Bereich mit der Eventorganisation, in dem die Münchner die Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen und Festivals anbieten, ging jedoch wegen weniger Großtourneen zurück. Im laufenden Jahr will das Unternehmen auch insgesamt wieder zulegen. Die Aktie legte am Nachmittag rund 1,6 Prozent zu - Analysten hatten mit etwas geringerem operativem Ergebnis gerechnet.