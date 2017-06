Parallel dazu wurde erstmals seit Ende der Neunzigerjahre der Rotstift in den beiden Unternehmenszentralen in Düsseldorf und im belgischen Vilvoorde angesetzt. Demnach sollen in Düsseldorf bis zu 160 der 1400 Jobs wegfallen, in Vilvoorde 70 von 570. Ziel des Stellenabbaus sei es, die „Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu schaffen, bei dem der Kunde im absoluten Mittelpunkt steht“, teilte das Unternehmen im Februar mit.

Man werde dabei in die Kollektionen, die Kommunikation sowie in ein „völlig neues Einkaufserlebnis“ investieren, das durch das neue Store-Konzept geschaffen werden soll. Dieses wurde im vergangenen Herbst erstmals in Deutschland installiert. Bis Ende 2017 sollen ein Drittel der Geschäfte modernisiert sein, bis 2021 rund 80 Prozent. Auch in den anderen europäischen Märkten soll der neue Ladenbau nachgerüstet werden. Doch nicht nur in den Filialen soll ein frischer Wind wehen. Auch im Online-Geschäft hat sich C&A einiges vorgenommen. Im Online-Handel plant das Unternehmen, seine Umsätze innerhalb von vier Jahren zu verdreifachen.