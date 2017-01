Komfort, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit – zufriedene Kunden also – gibt Bezos selbst als oberste Maxime seines Handelns aus. Strategisch im Haushalt verteilte Knöpfe sollen dies für Produkte sind, die gemeinhin kaum einer mit Versandhandel in Verbindung bringt: Waschmittel oder Kondome. Das kleine Gerät Amazon Dash in Gestalt einer Haustürklingel besitzt lediglich einen Knopf und trägt das Logo des Produktes, das angeliefert wird, sobald der Knopf betätigt wird. Bequem – und problematisch in einem Haushalt mit Kindern, der keinen Wert darauf legt, täglich mehrere Pakete Katzenfutter, Rasierklingen oder Kinderknete zugesandt bekommen. Im Internet existieren Anleitungen , wie über komplizierte Einstellungen am heimischen Router eine derartige Kindersicherung eingestellt werden kann.

Jeff Bezos arbeitet an der Verwirklichung seines Traums: an einem Konzern, der keine Grenzen kennt. Amazon ist ein Unternehmen im Zustand permanenter Revolution.

Dabei umgarnt das Unternehmen die Interessenten gar nicht mehr in erster Linie mit dem schnelleren und kostenlosen Versand von Herden, Zahnbürstenköpfen oder Olivenöl, sondern der riesigen Bibliothek an Filmen und Serien. 49 Euro kostet das im Jahr und soll die Kunden immer näher binden.

Bis sie eines Tages alles dort kaufen diesseits von Haus, Auto, Yacht. Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Amazon einen kurzen Trailer, der einen Vorgeschmack auf den Einkauf von Radieschen, Kaffeefilter und Fertiggerichten in Amazons Supermarkt Go gibt. Keine Kassen. Keine Schlangen. Die mit zahlreichen Patenten versehene Technologie, für die etwaige Mitbewerber mindestens Lizenzgebühren zahlen müssten, hält fest, was im Einkaufskorb landet, was eventuell wieder zurückgestellt wird, dann doch wieder genommen wird und am Ende aus dem Geschäft herausgetragen wird. Abgerechnet wird via Smartphone.

Lebensmittel liefern – mit Amazon Fresh kratzt das als Bücherversender gestartete Unternehmen der nächsten Branche am Lack. Der stationäre Handel für Kleidung oder Bürobedarf oder die Warenhäuser von Generalisten in den USA zeigt bereits deutliche Krisenzeichen. Die Kette Macy’s gab am Mittwoch bekannt, rund 60 Geschäfte landesweit zu schließen, 10.000 Mitarbeiter wären betroffen, Pläne, Geschäfte zu schließen haben auch Ketten wie The Gap oder American Eagle Outfitters bekannt gegeben. Staples hat bereits hunderte Schließungen hinter sich.

In Deutschland betrachten Lebensmittelkonzerne deshalb mit Sorge Amazons Eintritt in das Geschäft mit Milch, Eiern und Gemüse. Noch fehlt es hierzulande an der nötigen Infrastruktur, um die Waren dem Kunden auch zu bringen. Wer auf der Arbeit ist, kann in der Regel eine Sendung nicht annehmen, wer es auf die Arbeit geliefert bekäme, müsste es schlimmstenfalls selber nach Hause schleppen. Lagermöglichkeiten mit intakten Kühlketten beim Kunden – noch ist der Gang in den Supermarkt bequemer. „Das verzögert Amazons Vorgehen aber nur“, sagt Heinemann, aufhalten würde es ihn aber nicht.