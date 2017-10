BerlinDie amtierende Bundesregierung liebäugelt mit einem neuen Anlauf zum Verkauf der Deutsche-Bahn-Tochter Schenker. In einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages, das Reuters am Dienstag vorlag, wird zumindest ein Teilverkauf der internationalen Spedition des Staatskonzerns nahe gelegt. Aus Sicht des Ministeriums sei anzumerken, „dass eine Komplett- oder Teilveräußerung beispielsweise der Schenker AG durchaus wieder aufgegriffen werden könnte“, heißt es in dem Schreiben.

Der Haushaltsausschuss hatte das Finanzministerium im vergangenen Jahr um Vorschläge gebeten, wie die Bahn weiterentwickelt und finanziell stabilisiert werden könnte. Zwar ist die jetzige Regierung nur noch geschäftsführend im Amt. Die möglichen Koalitionspartner FDP und Grüne sympathisieren aber schon länger mit einem Verkauf der Spedition und auch in der Union gibt es Befürworter.