EssenEuropas größter Schuhhändler Deichmann will im laufenden Jahr seine Expansion weiter vorantreiben. In Deutschland würden 61 Filialen neu eröffnet und 28 Geschäfte geschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Deichmann will 370 neue Beschäftigte einstellen.

Der Umsatz in Deutschland legte im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Weltweit wuchs er in vergleichbarem Maß auf 5,6 Milliarden Euro. Deichmann wächst gegen den Trend: Für das vergangene Jahr hatte der Bundesverband des deutschen Schuheinzelhandels ein Branchen-Umsatzminus um zwei Prozent beklagt.