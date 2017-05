BerlinDer Essens-Lieferdienst Delivery Hero baut vor einem möglichen Börsengang sein Geschäft mit einem Zukauf im Nahen Osten aus. Das Berliner Unternehmen gab am Montag die Übernahme des Essens-Lieferdienstes Carriage mit Sitz in Kuwait an. Über die Summe vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

„Das Unternehmen ist eine perfekte Ergänzung zu unserem aktuellen Angebot unter der Talabat-Marke und wird unser Standbein in dieser Region, in der wir bedeutendes Wachstumspotenzial sehen, stärken“, sagte der Chef von Delivery Hero, Niklas Östberg. Carriage betreibt sowohl Liefer-Marktplätze als auch eigene Lieferdienste im Nahen Osten.