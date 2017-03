Bild vergrößern Seit 2011 veröffentlicht das Unternehmen Pünktlichkeitswerte von Fern- und Nahverkehrszügen. Die Statistik zeigt, dass der Nahverkehr pünktlicher ist (94,9 Prozent in 2016), als der Fernverkehr (78,9 Prozent in 2016). dpa; Foto: Jens Kalaene Bild:

Die Deutsche Bahn war im Februar so pünktlich wie seit 2012 nicht mehr. 86,4 Prozent der Fernzüge kamen pünktlich im Zielbahnhof an. Das lag an der stabilen Wetterlage, aber auch am Zukunfts-Programm der Bahn.