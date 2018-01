FreiburgWieder Probleme auf der Rheintalbahn-Strecke: Am Mittwochabend ist nahe Freiburg ein ICE mit rund 60 Fahrgästen gestrandet. Er sei in eine beschädigte Oberleitung gefahren und habe sie herabgerissen, teilte die Bundespolizei in Weil am Rhein mit. Ohne Strom blieb der Schnellzug, der von Köln nach Basel unterwegs war, im Bahnhof von Schallstadt liegen. Ein Fernbus brachte die Passagiere in der Nacht nach Basel.

Wegen des Oberleitungsschadens wurde die Strecke stundenlang gesperrt. Auch Fahrgäste aus anderen Zügen mussten in Busse umsteigen. Wie es zu dem Schaden an der Oberleitung gekommen war, blieb zunächst unklar. Erst am Donnerstagmorgen war die Strecke repariert.