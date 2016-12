BerlinDer Tarifstreit zwischen Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn soll nach Angaben aus den Verhandlungskreisen per Schlichtung gelöst werden. „Es läuft auf dieses Verfahren hinaus“, sagten Vertreter aus den Verhandlungsdelegationen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Vor allem bei der GDL ist man unzufrieden mit dem Verhandlungsstand. Die letzte Runde war am Freitag abgebrochen worden. Im vergangenen Jahr hatten Bahn und GDL eine Vereinbarung geschlossen, dass bei einer Streikdrohung der Arbeitgeber die Schlichtung anrufen kann. Solange geschlichtet wird, kann wiederum nicht gestreikt werden. Zugreisenden drohen damit Arbeitsniederlegungen erst nach einem erfolglosen Verfahren.

Die Bahn hatte der GDL vergangene Woche ein neues Angebot vorgelegt, das sich am Abschluss mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) anlehnt. Dies war von der GDL abgelehnt worden. „Wir halten weiter eine zügige Lösung am Verhandlungstisch für möglich“, sagte eine Bahn-Sprecherin.