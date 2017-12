DüsseldorfAuf der am 10. Dezember eröffneten Neubaustrecke zwischen Berlin und München fährt offenbar die Mehrheit der Züge weiter unpünktlich. Die „Bild“-Zeitung zitiert aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung, aus der hervorgeht, dass in der Woche nach der Inbetriebnahme nur 94 Züge planmäßig ankamen. 125 hätten sich dagegen um mehr als sechs Minuten verspätet. Es sei „gehörig etwas faul“ im Staatskonzern Deutsche Bahn, erklärte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer dem Blatt.

Technische Probleme hatten seit der Fahrplanumstellung am 10. Dezember immer wieder ICE-Züge ausgebremst. Nach den Feierlichkeiten mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin etwa hatte ein Zug mit rund 200 Ehrengästen und Journalisten München wegen diverser Pannen auf der Strecke mehr als zwei Stunden zu spät erreicht.