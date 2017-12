BonnKnapp eine Woche vor Weihnachten hat die Post einen neuen Paketrekord aufgestellt. Am Dienstag seien in 24 Stunden mehr als 10 Millionen Sendungen abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Post DHL am Mittwoch – mehr als doppelt so viele wie im Jahresschnitt (4,3 Millionen Pakete und Päckchen).