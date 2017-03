BerlinDie deutschen Einzelhändler sind mit einem Dämpfer ins Jahr gestartet. Die Umsätze sanken im Januar um 0,2 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Klammert man steigende Preise aus, blieb sogar ein reales Minus von 0,8 Prozent. Ökonomen hingegen hatten hier mit einem leichten Plus gerechnet. Zum Vorjahresmonat liefen die Geschäfts deutlich besser: In diesem Vergleich hatten die Unternehmen 4,5 Prozent mehr in den Kassen, wobei der Januar einen Verkaufstag mehr hatte als vor einem Jahr. Künftig könnte die steigende Inflation die noch gute Kauflaune der Verbraucher trüben und damit auch den Handel treffen.

Der Branchenverband HDE peilt für das laufende Jahr zwei Prozent mehr Umsatz an, nach einem Plus von rund 2,3 Prozent 2016. Vor allem der Internet-Handel dürfte für Schwung sorgen. Dies zeigte sich auch im Januar, als die Sparte nominal um rund elf Prozent binnen Jahresfrist zulegte. „Wachstumstreiber ist abermals der Onlinehandel“, sagte ein HDE-Sprecher. "Die Impulse kommen aus dem Nicht-Lebensmitteleinzelhandel." So legte auch das Geschäft mit Möbeln, Haushaltsgeräten und Baumaterialien überdurchschnittlich zu.