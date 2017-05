Die deutschen Einzelhändler sind mit leichten Umsatzeinbußen in das zweite Quartal gestartet. Ihre Einnahmen schrumpften im April um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Preisbereinigt (real) fiel das Minus mit 0,2 Prozent etwas geringer aus. Von Reuters befragte Analysten hatten hier mit einem leichten Wachstum gerechnet, nachdem es in den beiden Vormonaten jeweils nach oben gegangen war.

Von Januar bis April zählten die Einzelhändler 2,5 Prozent mehr in den Kassen. Der Branchenverband HDE peilt für das laufende Jahr einen um zwei Prozent höheren Umsatz an, nach einem Plus von 2,3 Prozent 2016. "Ursache für die guten Zahlen ist die vor allem die gute Beschäftigungssituation", sagte HDE-Sprecher Stefan Hertel. "Die Verbraucher haben Geld in der Tasche und sind bereit, es auszugeben." Die Verdienste der rund 17 Millionen Beschäftigten in Deutschland mit einem Tarifvertrag legten im ersten Quartal um durchschnittlich 2,8 Prozent zu und damit deutlich stärker als die Verbraucherpreise. Das sorgt für Kaufkraftgewinne.