DüsseldorfDas Kölner Zollkriminalamt warnt die Kollegen in den bundesweit 43 Hauptzollämtern und untergeordneten Dienststellen vor Gefahren durch den DHL-Erpresser. So seien die Mitarbeiter zu sensibilisieren, die mit der Annahme von Post und Briefsendungen betraut sind. Die bislang in Potsdam aufgegebenen Erpresserpakete erhielten nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) „neben in Deutschland unerlaubter Pyrotechnik (Polenböller), Nägel und Stahlkugeln“.

In den Logistikzentren der Deutschen Post und beim Zoll dürfte die BKA-Warnliste große Beachtung finden. Denn wie nun bekannt wurde, war die in einer Potsdamer Apotheke entdeckte Paketbombe mit Batterien zündfähig. An einer Metallbüchse mit Nägeln und einem Polenböller seien mehrere Batterien angeschlossen gewesen. Daher werde wegen räuberischer Erpressung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Das Paket war am vergangenen Freitag entschärft worden.